Частный автомеханик в Феодосии

Обо мне:

Меня зовут Руслан Кузнецов, я занимаюсь ремонтом автомобилей более 5-ти лет в собственном гараже, имея всё необходимое оборудование!

Дотошно и качественно выполняю все ремонтные работы:

— Ремонт двигателя 

— Ремонт КПП 

— Замена сцепления 

— Ремонт подвески и ходовой 

и многое другое, все виды реализуемых работ описаны на странице «Мои Услуги»

Мои услуги
Виды ремонтных работ:

Все виды осуществляемых работ предоставляются качественно и в оговоренные сроки!

Ремонт двигателя

Замена цепи ГРМ
Замена натяжителя цепи
Замена ремня ГРМ с роликами
Замена приводного ремня с роликами
Замена водяного насоса (помпы)
Мойка радиаторов автомобиля
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Сварочные работы

Локальные, либо кузовные сварочные работы.

Выполняются полуавтоматической сваркой в среде защитных газов.

Сварка качественная!

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Ремонт ходовой части

Замена продольного рычага
Замена поперечного рычага
Замена верхнего рычага
Замена треугольного рычага
Замена подшипника ступицы
Перепрессовка сайлентблока
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Ремонт трансмиссии

Замена приводного вала
Замена ШРУС
Замена пыльника ШРУС
РЕМОНТ АКПП
Ремонт МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ
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Ремонт подвески

Замена продольного рычага
Замена поперечного рычага
Замена верхнего рычага
Замена треугольного рычага
Замена подшипника
Перепрессовка сайлентблока
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Ремонт рулевого управления

Замена рулевой тяги
Замена рулевого наконечника
Снятие и установка рулевой рейки
Замена ПЫЛЬНИКА
Замена насоса ГУР
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Плановое ТО

Замена масла ДВС
Замена воздушного | салонного фильтра
Замена топливного проточного фильтра
Замена топливного фильтра в баке
Замена свечей зажигания
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Ремонт КПП

Ремонт, замена Механической коробки передач

Ремонт, замена автоматической коробки передач

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Кузовные работы

Демонтаж | монтаж
— крыло переднее
— капот
— двери крышки багажника
— фары | фонаря
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Почему Вам стоит обратиться ко мне?

Иногда проще, выгоднее и практичнее обратиться к частному специалисту, чем искать помощь в Автосервисах!

Качественный, а главное, долговечный ремонт, это то, что я Вам предлагаю в рамках своих услуг! Не нужно мне верить на слово, приезжайте и убедитесь сами, а в дальнейшем сможете стать моим постоянным клиентом!

Отзывы:

5
5/5

Обращался к Руслану с шумом в двигателе. Руслан посоветовал поставить контрактный двигатель. Установил быстро и без всяких лишних проблем! Я доволен, рекомендую!

Александр
5
5/5

Долго искал кто сможет недорого отремонтировать ходовую в моём авто, Руслан справился на отлично, рекомендую всем!

P.S. Прошло четыре месяца и более 5 тысяч км, полёт нормальный

Виталий
5
5/5

Менял у Руслана рулевую рейку на своей машинке Дэо Сенс, довольно быстро справился, я доволен!

Николай

Качественный ремонт может быть не только на СТО!

Я никогда не бросаю клиента на полпути и всегда выполняю работу до конца! Обращайте, и сможете уехать от меня на своём автомобиле!

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