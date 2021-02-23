Частный автомеханик в Феодосии
Обо мне:
Меня зовут Руслан Кузнецов, я занимаюсь ремонтом автомобилей более 5-ти лет в собственном гараже, имея всё необходимое оборудование!
Дотошно и качественно выполняю все ремонтные работы:
— Ремонт двигателя
— Ремонт КПП
— Замена сцепления
— Ремонт подвески и ходовой
и многое другое, все виды реализуемых работ описаны на странице «Мои Услуги»
Виды ремонтных работ:
Все виды осуществляемых работ предоставляются качественно и в оговоренные сроки!
Ремонт двигателя
Сварочные работы
Локальные, либо кузовные сварочные работы.
Выполняются полуавтоматической сваркой в среде защитных газов.
Сварка качественная!
Ремонт ходовой части
Ремонт трансмиссии
Ремонт подвески
Ремонт рулевого управления
Плановое ТО
Ремонт КПП
Ремонт, замена Механической коробки передач
Ремонт, замена автоматической коробки передач
Кузовные работы
Почему Вам стоит обратиться ко мне?
Иногда проще, выгоднее и практичнее обратиться к частному специалисту, чем искать помощь в Автосервисах!
Качественный, а главное, долговечный ремонт, это то, что я Вам предлагаю в рамках своих услуг! Не нужно мне верить на слово, приезжайте и убедитесь сами, а в дальнейшем сможете стать моим постоянным клиентом!
Отзывы:
Обращался к Руслану с шумом в двигателе. Руслан посоветовал поставить контрактный двигатель. Установил быстро и без всяких лишних проблем! Я доволен, рекомендую!
Александр
Долго искал кто сможет недорого отремонтировать ходовую в моём авто, Руслан справился на отлично, рекомендую всем!
P.S. Прошло четыре месяца и более 5 тысяч км, полёт нормальный
Виталий
Менял у Руслана рулевую рейку на своей машинке Дэо Сенс, довольно быстро справился, я доволен!